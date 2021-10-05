Официально. Дуглас Коста вернулся в Бразилию
Экс-лидер «Шахтера» забил невероятный гол в чемпионате Бразилии
Дуглас Коста вернутся на родину
Фото: A Bola
«Гремио» проиграл дома «Спорт Ресифи» (1:2) в матче чемпионата Бразилии.
Единственный мяч за хозяев забил полузащитник Дуглас Коста, но зато какой! Гол получился у экс-игрока «Шахтера» невероятным.
Коста с этого сезона играет на родине. Он перешел туда в аренду из «Ювентуса».
На счету Дугласа 16 матчей, один гол и один ассист. «Гремио» идет в зоне вылета.
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