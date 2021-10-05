Экс-лидер «Шахтера» забил невероятный гол в чемпионате Бразилии

Дуглас Коста вернутся на родину

Фото: A Bola

«Гремио» проиграл дома «Спорт Ресифи» (1:2) в матче чемпионата Бразилии.

Единственный мяч за хозяев забил полузащитник Дуглас Коста, но зато какой! Гол получился у экс-игрока «Шахтера» невероятным.

Коста с этого сезона играет на родине. Он перешел туда в аренду из «Ювентуса».

На счету Дугласа 16 матчей, один гол и один ассист. «Гремио» идет в зоне вылета.