Экс-лидер «Зари», который уехал играть в Россию: «Мой директ горел от гневных комментариев»

Дмитрий Иванисеня / Фото: пресс-служба Крылья Советов

Полузащитник «Крылья Советов» Дмитрий Иванисеня высказался о своем уходе из «Зари».

Перед подписанием с «Крыльями» агент говорил, что я вхожу в список «Алавеса», но и тут речь шла только о списке из 5-6 человек на позицию.

Конечно, когда я перешел в «Крылья Советов», мой директ просто горел от негативных комментариев. Но я особо в них не вдумывался. Думаешь: «Какие люди злые?».

Отвечать не видел смысла. Если у человека есть личная жизнь, но он тратит время на то, чтобы написать спортсмену, который никак не влияет на его жизнь, то мне наоборот обидно за этих людей, у которых ничего интереснее не происходит».