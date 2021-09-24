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Экс-лидер «Зари», который уехал играть в Россию: «Мой директ горел от гневных комментариев»

Иванисеня перешел в «Крылья Советов»
Футбол Украинские легионеры
13:52
Экс-лидер «Зари», который уехал играть в Россию: «Мой директ горел от гневных комментариев»
Дмитрий Иванисеня / Фото: пресс-служба Крылья Советов

Полузащитник «Крылья Советов» Дмитрий Иванисеня высказался о своем уходе из «Зари».

«В «Заре» остаться я мог, но принял для себя решение двигаться дальше. Интерес от топ-клубов Украины был, когда я в сборную ездил, но официального предложения не поступало.

Перед подписанием с «Крыльями» агент говорил, что я вхожу в список «Алавеса», но и тут речь шла только о списке из 5-6 человек на позицию.

Конечно, когда я перешел в «Крылья Советов», мой директ просто горел от негативных комментариев. Но я особо в них не вдумывался. Думаешь: «Какие люди злые?».

Отвечать не видел смысла. Если у человека есть личная жизнь, но он тратит время на то, чтобы написать спортсмену, который никак не влияет на его жизнь, то мне наоборот обидно за этих людей, у которых ничего интереснее не происходит».

Напомним, Иванисеня перешел в «Крылья Советов» в июле 2021-го года.

Источник: sport.ua Петр Приходько
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