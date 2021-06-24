Возле посольства Швеции вывесили слова благодарности за 1/8 финала Евро-2020
Экс-тренер «Динамо»: «У Украины неплохие шансы пройти Швецию»
Юрий Семин отметил уровень игры «сине-желтых»
Юрий Семин / Фото - goprosportЭкс-тренер киевского «Динамо» Юрий Семин поделился мнением относительно выхода сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020, а также дал прогноз на матч с командой Швеции.
«Сборная Украины хорошо играла в групповом этапе чемпионата Европы, они здорово себя показали. У них был отличный матч с Голландией, который, к сожалению, не удалось выиграть. Но Андрей Шевченко как опытный человек, который и играл, и работает в своей команде, нашел подход к футболистам. Поговорил с ними на украинском, наверное, настроил их. Вот они и вышли дальше».
«Украина-Швеция — хорошая пара, обе команды очень перспективные. У Украины неплохие шансы пройти дальше. Так что будет очень интересно посмотреть на эту игру. Как далеко пройдет сборная Украины? Думаю, это вопрос к Андрею Шевченко. И то он вам тоже точно не скажет. Но, повторюсь, играют они хорошо, так что будем надеяться, что все у них получится».
Матч Украина – Швеция состоится 29 июня. Начало – в 22:00.
Напомним, уже известно, на кого пара Швеция – Украина выходит в четвертьфинале Евро-2020.
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