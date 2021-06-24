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Экс-тренер «Динамо»: «У Украины неплохие шансы пройти Швецию»

Юрий Семин отметил уровень игры «сине-желтых»
Футбол Евро-2020
16:57
Экс-тренер «Динамо»: «У Украины неплохие шансы пройти Швецию»
Юрий Семин / Фото - goprosport
Экс-тренер киевского «Динамо» Юрий Семин поделился мнением относительно выхода сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020, а также дал прогноз на матч с командой Швеции.

«Сборная Украины хорошо играла в групповом этапе чемпионата Европы, они здорово себя показали. У них был отличный матч с Голландией, который, к сожалению, не удалось выиграть. Но Андрей Шевченко как опытный человек, который и играл, и работает в своей команде, нашел подход к футболистам. Поговорил с ними на украинском, наверное, настроил их. Вот они и вышли дальше».


«Украина-Швеция — хорошая пара, обе команды очень перспективные. У Украины неплохие шансы пройти дальше. Так что будет очень интересно посмотреть на эту игру. Как далеко пройдет сборная Украины? Думаю, это вопрос к Андрею Шевченко. И то он вам тоже точно не скажет. Но, повторюсь, играют они хорошо, так что будем надеяться, что все у них получится».


Матч Украина – Швеция состоится 29 июня. Начало – в 22:00.

Напомним, уже известно, на кого пара Швеция – Украина выходит в четвертьфинале Евро-2020.
Источник: sport24.ru Владимир Кириченко
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Юрий Семин Швеция – Украина сборная Швеции (футбол)

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