Диего Коста может подписать контракт с «Бенфикой»
Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед»: «Диего Коста – мелкая грязная крыса. Суарес был немного похож на него»
Фостер вспомнил об игре против двух форвардов
Бен Фостер / Фото: Sky Sports
Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Бен Фостер в своем YouTube-канале вспомнил об игре против форвардов Диего Косты и Луиса Суаерса.
«Диего Коста. Это просто мелкая грязная крыса. Он рычал, царапался, ни на секунду не оставлял тебя в покое, не давал продохнуть.
И Луис Суарес тоже был немного похож на него. Играть против него было просто ужасно: он пинался, царапался, делал что угодно.
Но это настоящие победители, я таких игроков люблю. Такие футболисты в команде нужны, такие звери».
Коста может перейти в «Бенфику».
Суаерс играет за «Атлетико» и является одним из лучших бомбардиров Ла Лиги.
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