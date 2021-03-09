Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед»: «Диего Коста – мелкая грязная крыса. Суарес был немного похож на него»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Бен Фостер в своем YouTube-канале вспомнил об игре против форвардов Диего Косты и Луиса Суаерса.

И Луис Суарес тоже был немного похож на него. Играть против него было просто ужасно: он пинался, царапался, делал что угодно.

Но это настоящие победители, я таких игроков люблю. Такие футболисты в команде нужны, такие звери».