Экс-защитник сборной Украины: «Мариуполь» и «Черноморец» будут биться с «Динамо» и «Шахтером»

26 октября стартуют матчи 1/8 финала Кубка Украины

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Экс-защитник «Черноморца» и сборной Украины Юрий Сак поделился ожиданиями от противостояния одесситов с «Шахтером», «Мариуполя» с «Динамо» и других матчей 1/8 финала кубка страны.

Какой, на ваш взгляд, центральный матч 1/8 финала Кубка Украины?

Я бы не стал выделять какой-то из поединков. Кубок Украины – это отдельная история. Всем известно, в этих соревнованиях неожиданности, или, скажем, сенсации, случаются намного чаще, чем в чемпионате.

Сегодня эту стадию откроет матч «Металлист 1925» – «Александрия», команд, являющиеся соседями по турнирной таблице Премьер-лиги. Харьковчане выиграли последние четыре игры, а александрийцы за это время победили только раз. Это как-то повлияет на расклады?

Нет. А вот серьезные кадровые потери, с которыми столкнулся главный тренер александрйцев Юрий Гура, может дать некоторое преимущество харьковчанам, которые, к тому же, сыграют на своем поле.

Несут ли в себе какую-то интригу матчи «Мариуполь» – «Динамо» и «Черноморец» – «Шахтер»?

Я понял подоплеку. В «Мариуполе» много арендованных футболистов «Шахтера», а в «Черноморце» – игроков «Динамо». Здесь других вариантов нет, и «Мариуполь», и «Черноморец» будут биться, несмотря на все околофутбольные моменты. Тем не менее, «Динамо» и «Шахтер» ставят перед собой задачу выиграть Кубок Украины, поэтому хозяевам будет крайне сложно устоять в этих противостояниях. Мне нравится, как хочет играть «Мариуполь» и «Черноморец» – в атаку. Однако у обоих коллективов есть проблемы в обороне. Если не ошибаюсь, то в нынешнем чемпионате эти команды еще ни разу не сыграли на ноль.

Как много шансов преодолеть этот барьер у перволиговых «Металлиста» и «Альянса»?

Они достаточно неплохие. Какой бы ни был соперник, но он из Премьер-лиги. Это будет дополнительная мотивация для «Металлиста» и «Альянса», которые на прошлой стадии соревнований уже справились с командами элиты. Во Львове новый тренер сейчас только строит коллектив, но уже виден почерк наставника, дисциплина и организация игры вышли на новый уровень. А «Колос» пока буксует, чередуя победы с поражениями. Точно могу сказать, что в парах «Металлист» – «Колос» и «Альянс» – «Львов» будет интригующая борьба.

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