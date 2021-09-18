«Эль Тигре» вернулся! Фалькао голом в дебюте за «Райо» помог разгромить «Хетафе»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 18
Сейчас 0
Сегодня 17
Завтра 3
Футбол (18 событий из 29) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:00 Бернли - Арсенал 0:1 Окончен
17:00 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Окончен
17:00 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Ланс - Лилль 1:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:30 Бавария - Бохум 7:0 Окончен
19:30 Кельн - РБ Лейпциг 1:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Интер - Болонья 6:1 Окончен
21:45 Салернитана - Аталанта 0:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:15 Атлетико - Атлетик 0:0 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
00:00 Оболонь - Авангард -:- Отменен
13:15 Прикарпатье - Кривбасс 1:1 Окончен
15:30 Волынь - ВПК-Агро 1:0 Окончен
16:00 Подолье - Николаев -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Ингулец - Колос 0:2 Окончен
16:00 Ворскла - Олимпик -:- Запланирован
17:00 ФК Мариуполь - Шахтер 0:5 Окончен
17:00 СК Днепр-1 - Верес 1:0 Окончен
19:30 Динамо - Александрия 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (17 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
18:30 Тоттенхэм - Челси -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Ницца - Монако -:- Запланирован
18:00 Марсель - Ренн -:- Запланирован
21:45 ПСЖ - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Боруссия Дортмунд - Унион Берлин -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Венеция - Специя -:- Запланирован
19:00 Лацио - Кальяри -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Милан -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:00 Мальорка - Вильярреал -:- Запланирован
17:15 Реал Сосьедад - Севилья -:- Запланирован
22:00 Валенсия - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Подолье - Кремень -:- Запланирован
15:30 Агробизнес - Олимпик -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:00 Ворскла - Минай -:- Запланирован
19:30 Заря - Черноморец -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Металлист-1925 -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Удинезе - Наполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Барселона - Гранада -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:15 Ужгород - Нива Т -:- Запланирован

«Эль Тигре» вернулся! Фалькао голом в дебюте за «Райо» помог разгромить «Хетафе»

Колумбиец покинул Испанию 8 лет назад
Футбол Примерa (Испания)
18 сентября 17:42
«Эль Тигре» вернулся! Фалькао голом в дебюте за «Райо» помог разгромить «Хетафе»
Радамель Фалькао / фото - La Razon

В матче пятого тура испанской Примеры «Райо Вальекано» разгромил неуступчивый «Хетафе».

Счет открыл уже на 9 минуте Трехо, реализовав удар с точки.

За 10 минут до конца основного времени хозяева оформили разгроми. Сначала Сисс удвоил преимущество своей команды, а спустя пару минут Радамель Фалькао установил разгромный счет на табло.

Колумбиец дебютировал в составе мадридской команды в этой игре. Форвард вернулся в Примеру спустя 8 лет – раньше он выступал в составе «Атлетико», где попадал в символическую сборную года UEFA.

«Райо Вальекано» – «Хетафе» 3:0

Голы: Трехо, 9 (пен.), Сисс, 78, Фалькао, 81

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Комесанья (Суарес, 89), Сисс, Нтека (Фалькао, 71), Трехо (Унаи Лопес, 71), Бебе (Гарсия, 54), Паласон (Гвардиола, 89).

«Хетафе»: Сория, Суарес, Иглесиас (Флорентину, 46), Джене, Куэнка, Оливера (Мата, 72), Чема Родригес (Масиас, 46), Янкто (Витоло, 14), Максимович, Аленья (Сильва, 72), Унал.

Предупреждения: Бебе (7), Джене (8), Чема Родригес (18), Суарес (38), Оливера (41), Савельич (42), Комесанья (45), Фран Гарсия (46), Аленья (66), Унал (83), Балиу (85), Сисс (90), Масиас (90).

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Райо Вальекано Радамель Фалькао Хетафе

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Фалькао перешел в «Райо Вальекано»
Фалькао перешел в «Райо Вальекано»
Футбол Примерa (Испания)
4 сентября 16:29
Фалькао разорвал контракт с «Галатасараем»
Фалькао разорвал контракт с «Галатасараем»
Футбол В Европе
1 сентября 08:50
Куман призвал руководство «Барселоны» усилить команду
Куман призвал руководство «Барселоны» усилить команду
Футбол Примерa (Испания)
30 августа 10:10
«Барселона» не без труда переиграла «Хетафе»
«Барселона» не без труда переиграла «Хетафе»
Футбол Примерa (Испания)
29 августа 19:58
Ламела на 94 минуте вырвал победу для «Севильи» и поднял ее на первое место в Примере
Ламела на 94 минуте вырвал победу для «Севильи» и поднял ее на первое место в Примере
Футбол Примерa (Испания)
23 августа 22:55
«Сосьедад» за счет пенальти переиграл новичка Примеры
«Сосьедад» за счет пенальти переиграл новичка Примеры
Футбол Примерa (Испания)
22 августа 19:59

Новости: Футбол

Чемпионат Италии. «Салернитана» уступила «Аталанте». Как это было
Чемпионат Италии. «Салернитана» уступила «Аталанте». Как это было
Серия А (Италия)
18 сентября 23:40
Тренер «Вереса» призвал своего подопечного думать, что он делает
Тренер «Вереса» призвал своего подопечного думать, что он делает
Украинская Премьер-лига
18 сентября 22:56
Вернидуб признался, что может столкнуться в «Шерифе» с тем же, что было в «Заре»
Вернидуб признался, что может столкнуться в «Шерифе» с тем же, что было в «Заре»
Лига чемпионов UEFA
18 сентября 22:37
Эдегор: «Концовка игры с «Бернли» была похожа на войну»
Эдегор: «Концовка игры с «Бернли» была похожа на войну»
Премьер-Лига (Англия)
18 сентября 22:35
Нагельсманн после 7:0 с «Бохумом» рассказал о проблемах команды на старте матча
Нагельсманн после 7:0 с «Бохумом» рассказал о проблемах команды на старте матча
Бундеслига (Германия)
18 сентября 22:25
Конопля: «Мои три ассиста – это еще не предел»
Конопля: «Мои три ассиста – это еще не предел»
Украинская Премьер-лига
18 сентября 22:10
«Астон Вилла» за 9 минут оформила неожиданный разгром «Эвертона»
«Астон Вилла» за 9 минут оформила неожиданный разгром «Эвертона»
Премьер-Лига (Англия)
18 сентября 22:07
Драка, полиция и VAR. Как закончился 103-минутный матч «Динамо» с «Александрией»
Драка, полиция и VAR. Как закончился 103-минутный матч «Динамо» с «Александрией»
Украинская Премьер-лига
18 сентября 21:58
Бэйл не поможет «Реалу» в первом матче с «Шахтером»
Бэйл не поможет «Реалу» в первом матче с «Шахтером»
Лига чемпионов UEFA
18 сентября 21:46
Все новости

Популярные новости

Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
18 сентября 16:00
37
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
19
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
12 сентября 09:55
15
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости