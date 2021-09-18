«Эль Тигре» вернулся! Фалькао голом в дебюте за «Райо» помог разгромить «Хетафе»

Колумбиец покинул Испанию 8 лет назад

Радамель Фалькао / фото - La Razon

В матче пятого тура испанской Примеры «Райо Вальекано» разгромил неуступчивый «Хетафе».

Счет открыл уже на 9 минуте Трехо, реализовав удар с точки.

За 10 минут до конца основного времени хозяева оформили разгроми. Сначала Сисс удвоил преимущество своей команды, а спустя пару минут Радамель Фалькао установил разгромный счет на табло.

For those who missed Falcao's goal with Rayo Vallecano



to never miss any goal, Follow @IFAST66 pic.twitter.com/j30cch6X05 — Follow @IFAST66 (@ifast222) September 18, 2021

Колумбиец дебютировал в составе мадридской команды в этой игре. Форвард вернулся в Примеру спустя 8 лет – раньше он выступал в составе «Атлетико», где попадал в символическую сборную года UEFA.

«Райо Вальекано» – «Хетафе» 3:0

Голы: Трехо, 9 (пен.), Сисс, 78, Фалькао, 81

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Комесанья (Суарес, 89), Сисс, Нтека (Фалькао, 71), Трехо (Унаи Лопес, 71), Бебе (Гарсия, 54), Паласон (Гвардиола, 89).

«Хетафе»: Сория, Суарес, Иглесиас (Флорентину, 46), Джене, Куэнка, Оливера (Мата, 72), Чема Родригес (Масиас, 46), Янкто (Витоло, 14), Максимович, Аленья (Сильва, 72), Унал.

Предупреждения: Бебе (7), Джене (8), Чема Родригес (18), Суарес (38), Оливера (41), Савельич (42), Комесанья (45), Фран Гарсия (46), Аленья (66), Унал (83), Балиу (85), Сисс (90), Масиас (90).