«Эль Тигре» вернулся! Фалькао голом в дебюте за «Райо» помог разгромить «Хетафе»

Радамель Фалькао / фото - La Razon

В матче пятого тура испанской Примеры «Райо Вальекано» разгромил неуступчивый «Хетафе».

Счет открыл уже на 9 минуте Трехо, реализовав удар с точки.

За 10 минут до конца основного времени хозяева оформили разгроми. Сначала Сисс удвоил преимущество своей команды, а спустя пару минут Радамель Фалькао установил разгромный счет на табло.

For those who missed Falcao's goal with Rayo Vallecano



to never miss any goal, Follow @IFAST66 pic.twitter.com/j30cch6X05