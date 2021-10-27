«Эмполи» - «Интер Милан»: прогноз на матч чемпионата Италии

Поможет ли сегодня «Эмполи» родной стадион или лишь пополнит печальную статистику домашних поражений?

Прогноз

Предматчевые факты о командах:

Обе команды не проиграли в своих последних четырех матчах.

«Эмполи» закатили три или более мячей в ворота противника в пяти из семи последних матчей.

Миланский «Интер» забили три или больше голов в шести из последних восьми матчей.

«Интер Милан» выиграл свои последние семь встреч с «Эмполи» и не проиграл в предыдущих 14 встречах.

«Эмполи» удалось завершить свою серию поражений благодаря победе в своем последнем матче со счетом 4:2 против «Салернитана». Но стоит отметить что команде из зоны вылета все же удалось забить два гола «Эмполи», которые уверено держатся в средине турнирной таблицы.

«Эмполи» будут беспокоится и о том, что им предстоит играть дома, что является преимуществом для большинства, но они проиграли четыре из пяти домашних матчей. Так еще и играть предстоит с «Интером», командой которой они проиграли последние семь матчей.

Победители Скудетто прошлого сезона осознают, насколько сложно защитить титул, поскольку они отстают от лидеров на семь очков и знают, что любой промах может привести к увеличению этого разрыва.

«Интер» выглядел так, будто собирался сделать с «Ювентусом» то, что «Старая синьора» уже столько раз делала в этом сезоне, и одержать хорошо защищенную победу со счетом 1:0. Но удача была не на их стороне, и они пропустили пенальти на 89-й минуте, который забил Пауло Дибала и сравнял счет.

В каждом из пяти домашних матчей этого сезона «Эмполи» забили как минимум три гола. Ожидаем что и сегодня команда Аурелио Андреацолли порадует нас забитыми мячами. Но трудно себе представить, чтобы миланский «Интер» сам не забил несколько мячей. Предлагаем заиграть ставку на тотал матча больше 2.5 с коэффициентом 1.6.