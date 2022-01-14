Тренер «Вереса» назвал позиции, на которые будут просматриваться игроки
Еще один клуб УПЛ вышел из отпуска
14 января завершится медицинское обследование
14 января 11:50
Фото - НК Верес
Ровенский «Верес» 13 января вышел из отпуска. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
14-го числа завершится двухдневное медицинское обследование. 18-го команда отправится в Турцию, где проведет два сбора по 14 дней.
Состав «Вереса»
Вратари: Богдан Когут, Артем Кичак, Вадим Ющишин;
Защитники: Игорь Солдат, Роман Гончаренко, Роман Мирошник, Дмитрий Махнев, Артем Данилюк, Игорь Гук, Сергей Шестаков, Александр Савошко;
Полузащитники: Валерий Кучеров, Сергей Петько, Сергей Панасенко, Виталий Дахновский, Геннадий Пасич, Евгений Пасич, Никита Полюлях, Михаил Гечев, Дмитрий Клец;
Нападающие: Михаил Сергийчук, Михаил Шестаков, Николай Гайдучик.
Ранее сообщалось, что «Верес» перехватил у «Колоса» игрока европейской сборной.
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