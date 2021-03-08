Еще один лидер «Баварии» отклонил продление контракта с клубом

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Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман отклонил предложение клуба о продлении контракта.

Контракт 24-летнего француза рассчитан до лета 2023 года. Мюнхенский клуб хотел бы продлить соглашение до 2026-го, но получил отказ, сообщает Kicker.

На данный момент переговоры приостановлены. Это связано с заманчивым предложением из АПЛ. Комана хочет видеть в команде «Манчестер Юнайтед».

В 19 матчах нынешнего сезона Бундеслиги Коман забил три мяча и отдал девять результативных передач.

Ранее от нового контракта с «Баварией» отказался Давид Алаба.