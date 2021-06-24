Возле посольства Швеции вывесили слова благодарности за 1/8 финала Евро-2020
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
«Сине-желтые» впервые в истории сыграют в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу
Фото: uefa.com
Сборные Швеции и Украины проведут матч в плей-офф ЧЕ-2020.
Дата игры: 29 июня 2021 года (вторник).
Место проведения: арена «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия).
Следить за игрой онлайн вы сможете на нашем сайте. В день матча мы проведем текстовую трансляцию. Она будет доступна в этой новости. Присоединяйтесь в 22:00 по киевскому времени.Кроме того, на сайте вы найдете турнирную таблицу Евро 2020.
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