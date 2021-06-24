Возле посольства Швеции вывесили слова благодарности за 1/8 финала Евро-2020
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
Подопечные Андрея Шевченко сыграют в заключительном матче плей-офф ЧЕ-2020
Фото: uefa.com
Во вторник, 29 июня 2021 года, национальные команды Швеции и Украины сразятся в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.
Встреча пройдет на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия).
Следить за матчем в прямом эфире вы сможете на нашем сайте. В день игры в этой новости будет доступна онлайн видео трансляция. Начало в 22:00 по киевскому времени.Также у нас вы найдете турнирную таблицу ЕВРО 2020.
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