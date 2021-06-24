Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция

Подопечные Андрея Шевченко сыграют в заключительном матче плей-офф ЧЕ-2020

Фото: uefa.com

Во вторник, 29 июня 2021 года, национальные команды Швеции и Украины сразятся в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Встреча пройдет на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия).

Следить за матчем в прямом эфире вы сможете на нашем сайте. В день игры в этой новости будет доступна онлайн видео трансляция. Начало в 22:00 по киевскому времени.