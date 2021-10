Фанаты Венгрии устроили массовую драку с полицией после насмешек над ставшими на колено игроками Англии

фото - TitlePress

В квалификационном матче ЧМ-22 сборная Англии на «Уэмбли» принимала Венгрию.

Гостевые фанаты устроили настоящую потасовку на трибунах.

Terrible choice by ITV to keep the cameras on the game & not on the Hungary fans getting cracked with batons #ENGHUN

