Фанаты Венгрии устроили массовую драку с полицией после насмешек над ставшими на колено игроками Англии
В квалификационном матче ЧМ-22 сборная Англии на «Уэмбли» принимала Венгрию.
Гостевые фанаты устроили настоящую потасовку на трибунах.
Terrible choice by ITV to keep the cameras on the game & not on the Hungary fans getting cracked with batons #ENGHUN— Darren (@Darren94775262) October 12, 2021
pic.twitter.com/iT1hZXjnoP
После того, как игроки «львов» стали на колено в поддержку акции Black Lives Matter, венгерские болельщики начали насмехаться и освистывать футболистов соперника.
После этого на трибунах развернулась массовая драка между венграми, стюартами и сотрудниками правоохранительных органов.
WC Qualification. 12.10.2021— HooligansTV (@HooligansTV_eu) October 12, 2021
England - Hungary.
Hungarian and Polish fans vs. police. pic.twitter.com/6kyOoc4x5A
А когда гости забили свой гол, то на трибунах разожгли дымовую шашку.
Напомним, Дания досрочно квалифицировалась на ЧМ-2022, выиграв все свои матчи с общим счетом 27:0.
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