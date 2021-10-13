Фанаты Венгрии устроили массовую драку с полицией после насмешек над ставшими на колено игроками Англии

Некоторых стражей порядка загнали чуть ли не в подтрибунное помещение

фото - TitlePress

В квалификационном матче ЧМ-22 сборная Англии на «Уэмбли» принимала Венгрию.

Гостевые фанаты устроили настоящую потасовку на трибунах.

Terrible choice by ITV to keep the cameras on the game & not on the Hungary fans getting cracked with batons #ENGHUN

pic.twitter.com/iT1hZXjnoP — Darren (@Darren94775262) October 12, 2021

После того, как игроки «львов» стали на колено в поддержку акции Black Lives Matter, венгерские болельщики начали насмехаться и освистывать футболистов соперника.

После этого на трибунах развернулась массовая драка между венграми, стюартами и сотрудниками правоохранительных органов.

WC Qualification. 12.10.2021

England - Hungary.



Hungarian and Polish fans vs. police. pic.twitter.com/6kyOoc4x5A — HooligansTV (@HooligansTV_eu) October 12, 2021

А когда гости забили свой гол, то на трибунах разожгли дымовую шашку.

Фанаты сборной Венгрии / BBC Фанаты сборной Венгрии

Напомним, Дания досрочно квалифицировалась на ЧМ-2022, выиграв все свои матчи с общим счетом 27:0.