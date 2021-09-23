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«Ференцварош» без Зубкова дожал «Фехервар» с Макаренко

«Украинского дерби» в Венгрии не получилось
Футбол Украинские легионеры
10:58
«Ференцварош» без Зубкова дожал «Фехервар» с Макаренко
Фото - Ференцварош

В перенесенном матче второго тура чемпионата Венгрии «МОЛ Фехервар» дома уступил «Ференцварошу».

Судьбу встречи решил единственный забитый мяч. Его на свое имя записал Райан Ммаэ.

Полузащитник Евгений Макаренко провел на поле весь матч. Вингер Иван Петряк в заявке отсутствовал, как и хавбек Александр Зубков.

«Ференцварош» опережает «Фехервар» и отстает от «Кишварды» на три очка в турнирной таблице. У подопечных Петера Штегера есть матч в запасе.

Чемпионат Венгрии, 2 тур

«Фехервар» – «Ференцварош» 0:1

Гол: Ммаэ, 83

«Фехервар»: Ковач, Него, Рус, Фиоло, Штопира, Сендрей, Макаренко, Дардай, Хайстер, Николич, Яллоу (Чобот, 87).

«Ференцварош»: Дибус, Уинго, Блажич, Ммаэ, Лайдуни, Захариассен, Лонцар (Бешич, 80), Узуни, Нген (Гаврич, 85), С. Ммаэ.

Предупреждения: Яллоу, Сендрей – Блажич, Нген, Лайдуни

Сергей Стаднюк
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Теги

Ференцварош Фехервар Чемпионат Венгрии (футбол) Евгений Макаренко Иван Петряк Александр Зубков

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