«Ференцварош» с Зубковым проиграл и упустил шанс оторваться от «Кишварды»

У команд равное количество очков

Фото - Ференцварош

В девятом туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» на своем поле уступил «Залаэгерсегу».

Уже к середине первого тайма гости неожиданно повели в два мяча силами Серафимова и Косты. Хозяева ответили лишь голом Вечеи.

Вингер Александр Зубков вышел в стартовом составе. Однако уже в перерыве украинец был заменен.

«Ференцварош» упустил шанс оторваться от «Кишварды» в турнирной таблице.

Чемпионат Венгрии, 9 тур

«Ференцварош» – «Залаэгерсег» 1:2

Голы: Вечеи, 45+1 – Серафимов, 8, Коста, 23

«Ференцварош»: Богдан, Уинго, Блажич, С. Ммаэ, Ботка (Чабрая, 46), Бешич, Вечеи (Лайдуни, 50), Зубков (Р. Ммаэ, 46), Нген (Марин, 76), Мак (Узуни, 67), Боли.

«Залаэгерсег»: Демьен, Лесяк, Серафимов, Киш, Беди (Гергеный, 79), Санкович, Халилович (Таджти, 83), Скрибек (Бабати, 46), Сполярич (Нимага, 53), Коста, Убочиома (Грезда, 83).

Предупреждения: Ботка, Вечеи, Уинго, Мак, Р. Ммаэ – Серафимов, Санкович, Убочиома