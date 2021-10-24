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«Ференцварош» без Зубкова потерял очки во втором матче подряд

Добиться положительного результата помешал VAR
Футбол Украинские легионеры
20:54
«Ференцварош» без Зубкова потерял очки во втором матче подряд
Фото - Ференцварош

В десятом туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» на своем поле сыграл вничью с МТК.

В первом тайме травму получил Райан Ммаэ. Без основного форварда хозяевам было сложно справляться с оборонительными редутами соперника.

Ближе к концовке забить удалось Узуни. Но его гол был отменен после пересмотра VAR из-за офсайда.

Вингер Александр Зубков матч пропустил. Украинец за все 90 минут так и не вышел на замену.

«Ференцварош» упустил возможность выйти в лидеры чемпионата. Но перед «Кишвардой» у команды есть еще игра в запасе.

Чемпионат Венгрии, 10 тур

«Ференцварош» – МТК 0:0

Голы: падвлплдв – авлдподв

«Ференцварош»: Богдан, Уинго, Блажич, Ковачевич, Цивич (Чабрая, 46), Бешич (Лайдуни, 46), Вечеи (Сомалиа, 62), Узуни, Нген, Мак (Марин, 76), Р. Ммаэ (Боли, 27).

МТК: Миятович, Балаш, Варью, Феррейра, Эррера, Рамадани, Уир, Димитров (Кошновски, 85), Ковачрети (Ванса, 78), Грозав, Миовски (Косиш, 85).

Предупреждения: Блажич – Феррейра

Сергей Стаднюк
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Чемпионат Венгрии (футбол) Ференцварош Александр Зубков

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