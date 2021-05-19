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Финал Кубка Италии. «Аталанта» проиграла «Ювентусу». Как это было

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Футбол В Европе
19 мая 23:45
Финал Кубка Италии. «Аталанта» проиграла «Ювентусу». Как это было
Фото: cultofcalcio.com

«Аталанта» – «Ювентус» 1:2

Голы: Малиновский, 41 – Кулушевски, 31, Кьеза, 73

«Ювентус» снова выиграл Куобок Италии. Первый трофей Пирло с «Ювентусом».

94" Конец матча!

92" Иличич подавал с правого фланга, но Бонуччи выбил мяч на угловой.

90" +4 минуты!

89" Желтая карточка у «Аталанты». Иличич.

87" Желтая карточка у «Аталанты». Де Рон.

85" Желтая карточка у «Аталанты». Фройлер.

83" Замена у «Аталанты». Миранчук вместо Госенса. 

82" Замена у «Ювентуса». Бонуччи вместо Кулушевски.

78" Желтая карточка у «Аталанты». Ромеро.

76" Замена у «Аталанты». Джимшити вместо Толоя.

76" Замена у «Аталанты». Иличич вместо Хатебура.

74" Замена у «Ювентуса». Дибала вместо Кьезы.

73" Гол! Кьеза! Федерико обыгрался с Кулушевски и вышел на свидание с Голлини – 1:2.

67" Замена у «Аталанты». Пашалич вместо Пессины.

67" Замена у «Аталанты». Муриэль вместо Малиновского.

66" У Роналду не получился удар, из-за чего мяч полетел в руки вратарю.

60" Кьеза простил «Аталанту». Федерико после передачи пяткой от Роналду вышел один на один с Голлини и казалось, что будет гол, но мяч попал в штангу.

60" Роналду головой пробил в руки Голлини.

58" Кьеза вошел в штрафную и отдал на Кулушевски, который пробивал с двух метров, но Голлини среагировал и отбил мяч.

52" Малиновский со штрафного опасно прострелил в штрафную, где к Сапате мяч не долетел, а Ромеро к нему не успел.

50" Малиновский вывел Пессину на ударную позицию, но из-за поставленной ноги Кьелини мяч очень слабо полетел в руки Буффона.

48" Маккени пробивал головой мимо ворот после навеса Куадрадо с правого фланга.

46" Начался второй тайм!

" Давайте любоваться голом Малиновского.


45" Конец первого тайма!

41" Гол!Малиииинооовский! Руслан получил мяч на линии штрафной площади и пробил очень сильно по воротам – Буффон не спас. 

40" Желтая карточка у «Ювентуса». де Лигт.

37" Малиновский с правого фланга забрасывал на голову забегавшего на дальнюю штангу Паломино. Очень жаль, что украинец не рассчитал силу навеса и партнер не достал мяч.

35" Желтая карточка у «Аталанты». Необязательная карточка для Малиновского.

31" Гол! «Ювентус»! Туринцы убегали в отрыв усилиями Кулушевски, который затем отдал на Роналду и мяч после череды касаний вернулся к Деяну и он красивейшим обводящим ударом открыл счет.

28" Малиновский со штрафного пробил мимо ворот.

27" Желтая карточка у «Ювентуса». Кьелини. Защитник привез опасный штрафной на свои ворота.

25" Фройлер опасно простреливал вдоль ворот, но Сапата был далеко.

17" Роналду сначала со штрафного попал в стенку, а затем мяч отлетел не него и он пробил в толпу своих игроков, где Кьелини чуть не открыл счет.

16" Игрок «Аталанты» сбил Роналду почти на линии штрафной. Опасный штрафной.

13" Сапата получил мяч в штрафной отдал пас на 11 метров на Пессину, который упал и начал просить пенальти. Однако рефери фола не увидел.

8" Кулушевски вошел в штрафную и отдал пас на свободного Маккени. Мог быть гол, если бы не прервавший передачу защитник.

5" Сапата принял мяч в штрафной, оттер спиной защитника и пробил из разворота, но очень неточно.

3" Супермомент у «Аталанты». Буффон спас команду. Сапата с левого фланга прострелил в штрафную, где из нескольких метров пробивал Паломино, но Джанлуиджи отбил мяч ногой.

2" Сапата пытался по левому флангу пройти в штрафную, но делал это слишком прямолинейно и остался без мяча.

" Матч начался!

Стартовые составы:



" Здравствуйте, уважаемые читатели портала XSPORT.ua! Начинаем текстовую онлайн трансляцию финала Кубка Италии между «Аталантой» и «Ювентусом».

В финале Кубка Италии «Аталанта» Руслана Малиновского и Виктора Коваленко сыграет против «Ювентуса».

Дата и место матча «Аталанта» – «Ювентус»

Игра состоится во вторник, 19 мая (19.05.2021).

Принимать матч будет стадион «Мапеи» в Реджо Эмилии.

«Аталанта» – «Ювентус»: прямая трансляция

Следить за ходом противостояния в Украине можно на нашем сайте.

В день матча в этой новости мы проведем текстовую онлайн-трансляцию со всеми подробностями. Начало в 21:00 по киевскому времени.

Карен Агабекян
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Аталанта Ювентус Кубок Италии

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