Форвард «Ривер Плейта» вряд ли перейдет в «Шахтер»

Альварес намерен поиграть в топ-чемпионате

Фото: elintransigente.com

Нападающий «Ривер Плейта» Хулиан Альварес вряд ли окажется в «Шахтере».

21-летний форвард не спешит покидать нынешнюю команду. Он готов на переезд в Европу, но только ради топ-чемпионата.

«Шахтер» называли одним из кандидатов на игрока и, по слухам, «горняки» были готовы заплатить 20 миллионов евро за нападающего. Впрочем, уговорить игрока могут постараться и солидным контрактом, сообщает elintransigente.com.

На Альвареса также претендуют и ряд европейских клубов, сообщает . Среди них называли «Реал», «Ювентус» и «Тоттенхэм».

На счету форварда 16 мячей и пять ассистов в 17 матчах за «Ривер Плейт» в этом сезоне.