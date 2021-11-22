Форвард «Шахтера» отреагировал на сравнение с звездой «Манчестер Сити»
Форвард «Ривер Плейта» вряд ли перейдет в «Шахтер»
Альварес намерен поиграть в топ-чемпионате
22 ноября 13:08
Фото: elintransigente.com
Нападающий «Ривер Плейта» Хулиан Альварес вряд ли окажется в «Шахтере».
21-летний форвард не спешит покидать нынешнюю команду. Он готов на переезд в Европу, но только ради топ-чемпионата.
«Шахтер» называли одним из кандидатов на игрока и, по слухам, «горняки» были готовы заплатить 20 миллионов евро за нападающего. Впрочем, уговорить игрока могут постараться и солидным контрактом, сообщает elintransigente.com.
На Альвареса также претендуют и ряд европейских клубов, сообщает . Среди них называли «Реал», «Ювентус» и «Тоттенхэм».
На счету форварда 16 мячей и пять ассистов в 17 матчах за «Ривер Плейт» в этом сезоне.
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