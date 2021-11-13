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Франция – Казахстан: прогноз на матч

Не стоит ожидать разгром от фаворита
Футбол Прогнозы
13 ноября 10:30
Франция – Казахстан: прогноз на матч Прогноз

Понятно, что брать обычную победу Франции в матче с Казахстаном – глупость. Хотя, можете попробовать, но тогда вам нужно загрузить не меньше миллиона, чтобы получить ощутимый выигрыш. Подобный расклад вынудил нас хорошенько покопаться в линии и, кажется, мы нашли надежный вариант.

Главный тренд среди топ-сборных – игра в эконом режиме. Этим промышляют Испания, Англия, Бельгия и, конечно, же Франции. Судите сами: с октября 2019 года «трехцветные» в 26 матчах только 3 раза забивала 4+ мячей, из них 1 игра – товарищеская, еще 2 – те, в которых соперники смогли раззадорить фаворитов собственными голами (обе закончились со счетами 4:2). Для того, чтобы хозяева забили много, нужен форс-мажор, полный провал казахов. Во Франции в хороший день за последние годы даже Андорра (0:3) и Боливия (0:2) не позорились.

Прогноз на матч Франция – Казахстан: П1 и тотал меньше 3,5. Предполагаем, что «трехцветные» много не забьют, сыграв в свойственном для себя эконом-режиме.

Статистика прогнозиста: 8 побед, 0 возвратов, 8 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой

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