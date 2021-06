Футболисты сборной Финляндии вышли на разминку перед игрой с Россиейв футболках со словами поддержки в адрес Эриксена

Фото: Twitter UEFA

Футболисты сборной Финляндии перед матчем Евро-2020 с Россией вышли в футболках с поддержкой хавбека сборной Дании Кристиана Эриксена, который пережил сердечный приступ в матче команд в 1-м туре Евро-2020.

На футболках игроков была надпись: «Поправляйся, Кристиан!».

The Finland players warmed up in “Get Well Christian” t-shirts ahead of their game with Russia pic.twitter.com/tT0qmWU9nw