Де Дзерби пожелал Эриксену вернуться в футбол
Футболисты сборной Финляндии вышли на разминку перед игрой с Россиейв футболках со словами поддержки в адрес Эриксена
Хавбек сборной Дании пережил сердечный приступ во время матча с финнами
Фото: Twitter UEFA
Футболисты сборной Финляндии перед матчем Евро-2020 с Россией вышли в футболках с поддержкой хавбека сборной Дании Кристиана Эриксена, который пережил сердечный приступ в матче команд в 1-м туре Евро-2020.
На футболках игроков была надпись: «Поправляйся, Кристиан!».
The Finland players warmed up in “Get Well Christian” t-shirts ahead of their game with Russia pic.twitter.com/tT0qmWU9nw— SPORTbible (@sportbible) June 16, 2021
Видео трансляция матча Финляндия – Россия.
Комментарии 0