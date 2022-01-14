Габон в конце матча вырвал ничью у Ганы на Кубке Африки

Марокко пока лидер группы

Фото: CBS

Гана в матче 2-го тура Кубка Африки упустила победу над Габоном.

Гана сумела отрыть счет к середине первого тайма. Гол на счету Андре Айю.

Правда, после этого Гана весь матч сидела у своих ворот, но Габон, несмотря на инициативу, реализовать свои моменты долго не мог. Не играл их лидер и капитан Пьер-Эмерик Обамеянг, без которого, казалось, забить сегодня команде было не суждено.

Гана выиграть не смогла, пропустив от Габона в конце встречи. Впрочем она набрала первые очки в группе и сохранила шансы на выход в плей-офф. Лидер тут Марокко у которого шесть очков и последний матч как раз против Габона.

Кубок Афики:

Габон – Гана 1:1

Голы: Аллевина – А, Айю, 18

Габон: Амоном, Экюэль-Манга, Ассуму-Акуэ, Ойоно, Обианг, Амека (Мукету-Муссунда, 76), Мартинссон-Нгуали (Энеме-Элла, 67), Бийого-Поко, Канга, Буанга (Аллевина, 53), Бупендза.

Гана: Уоллакотт, Джику, Амарти, Баба, Парти, Баба (Пэйнтсил, 65), Ядом, Айю, Айю, Кьере, Сулемана (Аддо, 61).