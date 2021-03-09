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Гасперини: «Аталанта» проиграла «Интеру» из-за одного углового»
Наставник бергамасков доволен уровнем игры своей команды
Джан Пьеро Гасперини / Фото - acmilaninfo
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями после поражения своих подопечных в матче 26-го тура Серии против «Интера» (0:1).
Цитирует Гасперини Football-Italia.
«Мы довольны игрой, но разочарованы результатом. «Интер» лидирует и борется за Скудетто, поэтому было сложно. Им тяжело забивать, и нам следовало быть более аккуратными со своими моментами. «Аталанта» провела хороший первый и второй таймы, но проиграли мы из-за одного углового, одного эпизода. Обидно».
Напомним, после этой победы «Интер» сохранил отрыв от «Милана» в 6 очков. «Аталанта» опустилась на 5-е место.
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