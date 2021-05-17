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Гендиректор «Зари»: «Предложений по игрокам, у которых заканчиваются контракты, не было»

Оганов рассказал о кадровой ситуации в клубе
Футбол Украинская Премьер-лига
17 мая 11:19
Гендиректор «Зари»: «Предложений по игрокам, у которых заканчиваются контракты, не было»
Станислав Оганов / Фото - Футбол 24

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов прокомментировал пресс-службе клуба кадровую ситуацию в команде. В частности руководитель луганчан рассказал о судьбе игроков, контракты с которыми истекают 1 июля.

Все ребята имеют действующие контракты до 1 июля 2021 года и конкретных предложений по футболистам, у которых заканчиваются контракты к нам не поступало. Поэтому те, у кого заканчиваются контракты, должны собраться с командой 15 июня и готовиться к тренировочному процессу. На сегодняшний день, повторюсь, информации по ребятам, которые нас покинут, нет.

Вопрос усиления лучше всех обозначит главный тренер, принимая решения на какие позиции ему нужны футболисты. Раньше нас критиковали, что у нас нет правого и центрального защитника.

Но помните, что список А у нас не безразмерный. И, думаю, по ходу чемпионата вы увидели, что наши футболисты могут закрыть несколько позиций.

В новом чемпионате U-19 будут выступать, согласно Регламента, 7 футболистов 2003-го года и 4 футболиста возрастом не старше 2000-го года. С теми ребятами, с которыми истекли контракты в U-21 мы попрощаемся.

А у кого есть годичные контракты, будем собираться индивидуально и говорить. По кому-то будут предложения, кого-то отдадим в аренду, а с кем-то отношения придется прекратить.

Защитник Джоэль Абу Ханна покинул «Зарю» и присоединился к «Легии».

Сергей Стаднюк
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Станислав Оганов Заря

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