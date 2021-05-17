Гендиректор «Зари»: «Предложений по игрокам, у которых заканчиваются контракты, не было»

Станислав Оганов / Фото - Футбол 24

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов прокомментировал пресс-службе клуба кадровую ситуацию в команде. В частности руководитель луганчан рассказал о судьбе игроков, контракты с которыми истекают 1 июля.

Вопрос усиления лучше всех обозначит главный тренер, принимая решения на какие позиции ему нужны футболисты. Раньше нас критиковали, что у нас нет правого и центрального защитника.

Но помните, что список А у нас не безразмерный. И, думаю, по ходу чемпионата вы увидели, что наши футболисты могут закрыть несколько позиций.

В новом чемпионате U-19 будут выступать, согласно Регламента, 7 футболистов 2003-го года и 4 футболиста возрастом не старше 2000-го года. С теми ребятами, с которыми истекли контракты в U-21 мы попрощаемся.

А у кого есть годичные контракты, будем собираться индивидуально и говорить. По кому-то будут предложения, кого-то отдадим в аренду, а с кем-то отношения придется прекратить.