Гендиректор «Зари»: «Президентом клуба были заданы самые высокие цели»

Станислав Оганов / Фото - ФК Заря

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов подвел в интервью пресс-службе луганчан итоги прошедшего сезона. Также руководитель клуба рассказал о задачах на предстоящую капанию.

Сезон получился непростым. В целом командой все довольны, несмотря на то, что бывали и спады. Да, была и критика со стороны болельщиков и руководства. Но рад, что практически все задачи выполнены и призовые места заняты.

С отрывом в девять очков мы стали обладателями бронзовых наград. Безусловно, мы хотели завоевать и Кубок Украины, но остановились в шаге от него.