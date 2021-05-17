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Гендиректор «Зари»: «Президентом клуба были заданы самые высокие цели»

Оганов подвел итоги сезона и рассказал о дальнейших задачах перед командой
Футбол Украинская Премьер-лига
17 мая 12:39
Гендиректор «Зари»: «Президентом клуба были заданы самые высокие цели»
Станислав Оганов / Фото - ФК Заря

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов подвел в интервью пресс-службе луганчан итоги прошедшего сезона. Также руководитель клуба рассказал о задачах на предстоящую капанию.

Всех поздравляю с занятым третьим местом и выходом в финал Кубка Украины. Поздравляют так же и U-19, которые стали бронзовыми призерами чемпионата.

Сезон получился непростым. В целом командой все довольны, несмотря на то, что бывали и спады. Да, была и критика со стороны болельщиков и руководства. Но рад, что практически все задачи выполнены и призовые места заняты.

С отрывом в девять очков мы стали обладателями бронзовых наград. Безусловно, мы хотели завоевать и Кубок Украины, но остановились в шаге от него.

«Заря» показывает солидный прогресс особенно в двух последних сезонах.

Ощущения конечно приятные. Фундамент этого успеха был заложен еще раньше предыдущим руководителем, однако мы внесли некоторые корректировки. Произошли изменения в жизненных процессах клуба. На сегодняшний день видим позитивный результат и прогресс.

Пошел второй год, как вы стали генеральным директором. Есть ли вещи, которые вам бы хотелось бы изменить?

Мы делаем различную работу, которая влияет на деятельность клуба. Главное, чтобы наши действия приносили результат. А по всем действиям есть руководители, которые их оценивают. Одно скажу: мы стремимся вперед и стараемся все улучшить. И по инфраструктуре, и по организации.

Какие цели были озвучены президентом на сезон?

Цели были заданы самые высокие.

Насколько важен для «Зари» именно групповой этап Лиги Европы?

Поскольку мы заняли третье место, то стартуем с раунда плей-офф Лиги Европы. Надеемся, что пройдем этот этап и попадем в группу. Если нет, то попадем в группу Лиги Конференций. Гарантированно имеем восемь игр. Очень хотим играть именно в группе Лиги Европы. Жеребьевка состоится 2 августа, а первые игры 19 и 26 августа.

Стало известно, что главный тренер «Зари» Виктор Скрипник останется в клубе на следующий сезон.
Сергей Стаднюк
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Теги

Заря Станислав Оганов

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