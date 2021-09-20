«Гент» проиграл «Кортрейку» из-за незабитого Безусом пенальти

Украинец мог помочь команде взять хоть одно очко

Роман Безус / фото - KAA Gent

В матче 8 тура бельгийской лиги «Кортрейк» минимально обыграл «Гент».

Украинский хавбек Роман Безус вышел в основе «буйволов» и на 48 минуте получил право на пробитие 11-метрового удара.

Но 30-летний полузащитник не смог реализовать удар с точки и вскоре был заменен. А его команда не смогла отыграть отставание в один мяч и в итоге потеряла очки.

В текущей кампании украинец 6 раз появлялся на поле, где отметился одним голом и одной результативной передачей.

После 8 туров «Гент» с 7 очками идет на 16 месте – в шаге от зоны вылета.

В предыдущем туре именно ассист украинца принес победу «буйволам».