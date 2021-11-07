«Гент» с Безусом не сумел переиграть «Серен» и отстал от зоны плей-офф

Украинец вышел на замену

Фото - ФК Гент

В 14-м туре бельгийской Лиги Жупиле «Гент» на выезде сыграл вничью с «Сереном».

«Буйволам» натужно давались моменты в матче против 16-й команды чемпионата. Тем, что было создано, ни один из соперников так и не воспользовался.

Полузащитник Роман Безус начал игру со скамейки запасных. Украинец вышел на поле на 59-й минуте.

«Гент» упустил возможность догнать «Кортрейк» в турнирной таблице. Команда на два очка отстала от зоны плей-офф.

Чемпионат Бельгии, 14 тур

«Серен» – «Гент» 0:0

«Серен»: Дитш, Файе, Надрани (Пьерро, 87), Буленгер (Дель Фабро, 20), Сиссе, Килота, Мансони, Поати, Жалоу (Лассаини, 76), Мазиз (Микаутадзе, 75), Мариус.

«Гент»: Болат, Ханч-Ольсен, Нгаде-Нгаджуи, Окуму, Одиджа-Офоэ (Брюно, 79), Де Сарт, Самойс (Фортуна, 46), Кастро-Монтес, Чакветадзе (Безус, 59), Лемаич, Тиссудали (Депуатр, 80).

Файе, Микаутадзе – Самойс, Де Сарт