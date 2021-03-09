Гладкий: «Еще не было у меня в карьере хет-трика. Надеюсь, все впереди»
Гладкий – лучший игрок 17-го тура УПЛ
Форвард сделал дубль и ассист в ворота «Львова»
Фото: ФК Заря
УПЛ определила лучшего игрока по итогам 17-го тура Премьер-лиги.
Им стал форвард «Зари» Александр Гладкий. В матче против «Львова» (4:0) он оформил дубль и отметился голевой передачей.
Гладкий опередил своего партнера по команде Алляхьяра Сайядманеша и игрока «Десны» Андрея Тотовицкого.
Всего Гладкий забил уже 8 мячей за «Зарю» в УПЛ.
Комментарии 0