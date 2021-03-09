Гладкий – лучший игрок 17-го тура УПЛ

Фото: ФК Заря

УПЛ определила лучшего игрока по итогам 17-го тура Премьер-лиги.

Им стал форвард «Зари» Александр Гладкий. В матче против «Львова» (4:0) он оформил дубль и отметился голевой передачей.

Гладкий опередил своего партнера по команде Алляхьяра Сайядманеша и игрока «Десны» Андрея Тотовицкого.

Всего Гладкий забил уже 8 мячей за «Зарю» в УПЛ.