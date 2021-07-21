Гладкий: «Все нужно начинать заново – чемпионат будет насыщенным и интересным»

Александр Гладкий / Фото - ФК Заря

Нападающий «Зари» Александр Гладкий рассказал в интервью пресс-службе клуба о готовности команды к старту нового сезона.

Чемпионат, считаю, будет очень насыщенным и интересным. Мы вернулись наконец-то к нашему прежнему формату в 16 команд. Будет много хороших клубов, которые будут вести борьбу за самые высокие места. Мы тоже ставим максимальные цели и будем их выполнять. Минимум, должны показать то же, что получилось у нас в прошлом году.

В футболе сейчас удивить кого-то тяжело. Но думаю, что ребята все готовы. Провели хорошие сборы. Выходим на максимальных кондициях к первому матчу. В воскресенье будем выходить за тремя очками.

Новички, адаптируются, привыкают. К нашему футболу, к нашему стилю. Но молодцы. Все стараются как можно быстрее влиться. А мы со своей стороны помогаем им чем можем. Считаю, что в этом плане все в порядке.