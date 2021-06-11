Главный тренер сборной Дании назвал задачи своей команды на Евро-2020

Юльманн верит, что его подопечные выйдут из группы

Каспер Юльманн / Фото: UEFA

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями перед матчем с Финляндией и рассказал о задачах команды на Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Мы не имеем права проиграть матч из-за того, что плохо к нему подготовились. Нельзя проиграть потому, что мы хотим победы меньше соперника. И нельзя проигрывать потому, что не сделали все возможное. Надо выходить из группы. Это наша задача, а уже в плей-офф всё будут решать мелочи».

Матч Дания – Финляндия состоится 12-го июня.

Видео трансляция матча Дания – Финляндия.

Онлайн трансляция матча Дания – Финляндия.