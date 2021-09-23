Гол Иммобиле на 91-й минуте спас ничью для «Лацио» в матче с «Торино»
В матче 5-го тура чемпионата Италии «Торино» принимал «Лацио».
Первый тайм команды завершили без голов, а во втором «Торино» открыл счет на 76-й минуте – отличился Пьяца.
«Лацио» удалось спастись на 91-й – Иммобиле реализовал пенальти. Это уже 6-й гол для форварда в 5-ти турах Серии А. В турнирной таблице чемпионата Италии обе команды находятся в середине.
Серия А, 5-й тур
«Торино – «Лацио» 1:1
Голы: Пьяца, 76 – Иммобиле, 90+1, пен
«Торино»: Милинкович-Савич, Синго, Родригес, Джиджи, Бремер, Айна (Ансальди, 62), Линетти (Ринкон, 74), Брекало (Пьяца, 74), Мандрагора (Лукич, 62), Побега, Санабрия.
«Лацио»: Рейна, Марушич (Ладзари, 62), Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Луис Альберто (Милинкович-Савич, 46), Акпа-Акпро (Мурики, 79), Катальди (Лейва, 70), Иммобиле, Фелипе Андерсон, Моро (Педро, 46).
Предупреждения: Мандрагора (17), Айна (31), Брекало (37), Марушич (45), Милинкович-Савич (59), Луис Фелипе (65).
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