Гол Мбокани не помог «Антверпену» отобрать очки у «Брюгге» Соболя
В четвертом туре плей-офф за чемпионство бельгийской Лиги Жюпиле «Брюгге» дома обыграл «Антверпен».
Все основные события пришлись на второй тайм. Гости забили два мяча в течение двух минут. Правда, в разные ворота. Бутес отличился автоголом. И почти сразу Мбокани исправил ошибку партнера. Но также довольно быстро Ванакен с пенальти установил окончательный счет встречи.
Защитник Эдуард Соболь вышел на этот матч в стартовом составе. Украинец провел на поле с первой до последней минуты.
«Брюгге» оторвался от «Генка» в турнирной таблице на пять очков. «Антверпен» поспорит с «Андерлехтом» за потенциальную путевку в Лигу Европы.
Чемпионат Бельгии, плей-офф, 4 тур
«Брюгге» – «Антверпен» 2:1
Голы: Бутес, 60 (автогол), Венакен, 66 (пен.) – Мбокани, 62
«Брюгге»: Миньоле, Мата, Коссуну, Мехеле, Соболь, Вормер, Баланта (Митрович, 82), Ритс (Ванакен, 46), де Кетелар, Ланг (Чонг, 90), Дост (ван дер Бремпт, 73).
«Антверпен»: Бутес, Сек, Ле Маршан, Де Лат, Бута, де Сарт (Бойя, 88), Онгла, Лукаку (Ампома, 82), Миеси (Авенатти, 82), Геркенс (де Паув, 82), Мбокани.
Предупреждения: Баланта, вен дер Бремпт – Ле Маршан, Онгла, де Лат, Мбокани
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