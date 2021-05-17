Гол Мбокани не помог «Антверпену» отобрать очки у «Брюгге» Соболя

Украинец провел на поле весь матч

Фото - Брюгге

В четвертом туре плей-офф за чемпионство бельгийской Лиги Жюпиле «Брюгге» дома обыграл «Антверпен».

Все основные события пришлись на второй тайм. Гости забили два мяча в течение двух минут. Правда, в разные ворота. Бутес отличился автоголом. И почти сразу Мбокани исправил ошибку партнера. Но также довольно быстро Ванакен с пенальти установил окончательный счет встречи.

Защитник Эдуард Соболь вышел на этот матч в стартовом составе. Украинец провел на поле с первой до последней минуты.

«Брюгге» оторвался от «Генка» в турнирной таблице на пять очков. «Антверпен» поспорит с «Андерлехтом» за потенциальную путевку в Лигу Европы.

Чемпионат Бельгии, плей-офф, 4 тур

«Брюгге» – «Антверпен» 2:1

Голы: Бутес, 60 (автогол), Венакен, 66 (пен.) – Мбокани, 62

«Брюгге»: Миньоле, Мата, Коссуну, Мехеле, Соболь, Вормер, Баланта (Митрович, 82), Ритс (Ванакен, 46), де Кетелар, Ланг (Чонг, 90), Дост (ван дер Бремпт, 73).

«Антверпен»: Бутес, Сек, Ле Маршан, Де Лат, Бута, де Сарт (Бойя, 88), Онгла, Лукаку (Ампома, 82), Миеси (Авенатти, 82), Геркенс (де Паув, 82), Мбокани.

Предупреждения: Баланта, вен дер Бремпт – Ле Маршан, Онгла, де Лат, Мбокани

