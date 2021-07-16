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Голевая передача Караваева попала в подборку лучших ассистов Евро-2020

Защитник отдал красивый пас на Ярмоленко
Футбол Евро-2020
07:21
Голевая передача Караваева попала в подборку лучших ассистов Евро-2020
Александр Караваев / Фото: Getty Images

UEFA на своем официальном сайте составил подборку лучших ассистов Евро-2020.

В нее попала голевая передача Александра Караваева на Андрея Ярмоленко в матче Украина – Северная Македония (2:1).

Напомним, на Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала, где уступила Англии (0:4).

Петр Приходько
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Теги

Александр Караваев Андрей Ярмоленко

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