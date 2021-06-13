«Шахтер» Григорчука переиграл БАТЭ и набрал максимум очков в 8 турах
Григорчук – лучший тренер мая в Беларуси
«Шахтер» выиграл все матчи в прошлом месяце
22:43
Фото: ФК Шахтер
В Беларуси опередили лучшего тренера чемпионата по итогам мая.
Им стал наставник «Шахтера» Солигорск Роман Григорчук, сообщает сайт клуба. Его команда выиграла все шесть матчей в прошлом месяце.
Также «горняки» под руководством украинца выиграли 12 матчей подряд.
В чемпионате Беларуси «Шахтер» лидирует, имея 7-очкове преимущество над БАТЭ.
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