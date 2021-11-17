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Грозный: «Нас подвела реализация. Могли бороться с Францией за первое место»

Украинцы несколько раз обидно теряли очки
Футбол Сборная Украины
14:51
Грозный: «Нас подвела реализация. Могли бороться с Францией за первое место»
Украина – Франция / фото - УАФ

Именитый украинский тренер Вячеслав Грозный подвел итоги группового этапа отбора на чемпионат мира 2022 для сборной Украины:

«Сейчас очень позитивные эмоции. Хочется поздравить всю Украину - всех, всех, всех без исключения.

На мой взгляд, мы не добрали 5 очков. Дважды сыграли вничью с Казахстаном, имея большое преимущество. И с финнами сыграли вничью, имея преимущество.

Нас подводила нереализация. Нам повезло только в одном матче – в Париже со сборной Францией. Но мы и французы никому не проиграли. Это две команды, которые действительно были сильнейшими. А добавьте пять очков, которые не добрали, то мы с французами боролись бы за первое место».

«Сине-желтые» набрали 12 очков в группе, отстав от первого места на 6 пунктов.

Подопечные Петракова имели реальные шансы бороться за прямую путевку на мундиаль, но несколько раз обидно упускали победы с Казахстаном, Боснией и Герцеговиной и Финляндией.

Оба матча с французами украинцы сыграли вничью 1:1.

Напомним, в последней игре с боснийцами «сине-желтые» впервые за всю квалификацию сохранили свои ворота на замке.

Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) сборная Боснии и Герцеговины (футбол) Вячеслав Грозный

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