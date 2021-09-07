Грозный: «Сборные Чехии и Украины очень похожи»

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Бывший тренер Вячеслав Грозный поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча Чехия – Украина.

Если мы продолжим играть в три центральных защитника, то их сейчас в наличии ровно столько. Это Кривцов, Сирота, Качараба. Зато немало фланговых латералей – это Тымчик, Караваев, Соболь, Конопля, Корниенко. Целая группа полузащитников есть. А в нападении у нас Яремчук и Сикан.

Сборная Чехии – сильный и достойный соперник. Они 31-е в рейтинге ФИФА, Украина – 25-я. Главный тренер чехов опытный 59-летний Ярослав Шилгавы. Он три года уже возглавляет Чехию. Чехия, как и Украина, на Евро дошла до четвертьфинала.

5-го сентября чехи проиграли 3:0 на выезде Бельгии, которая возглавляет и группу в отборе, и рейтинг FIFA. Чехи захотят реабилитироваться за это поражение у себя дома, чтобы снять определенную долю негатива и критики в свой адрес. Правда, я думаю, что у Чехии также появится в стартовом составе много игроков, которые имеют меньшую игровую нагрузку. Это нормально.

Сборные Чехии и Украины очень похожи, а именно характером, кондициями, игровой дисциплиной, неуступчивостью в единоборствах, организованным командным блоком и быстрым переходом из одной фазы игры в другую. Вполне возможно, что наш Андрей Ярмоленко будет лететь в «Вест Хэм» вместе со сборником Чехии Алексом Кралом, который недавно перешел в лондонский клуб.

В матче я предвижу не много голевых ситуаций, так как обе команды умеют очень хорошо разрушать. Есть вероятность результативной ничьи 1:1. В любом случае это очень полезный во всех отношениях контрольный международный матч».