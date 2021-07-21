Гусев: «На сборах можно не всегда выигрывать, но главное – не проигрывать»

Команда недовольна обидным поражением

Олег Гусев / фото - dynamo.kiev

Ассистент главного тренера «Динамо» Олег Гусев рассказал о предсезонной подготовке команды и прокомментировал поражение в товарищеском матче от «Атлетика Бильбао»:

Насколько на подготовку ребят влияет разница в классе соперников между условными «Эвианом» и «Атлетиком»?

«Мы готовимся к матчам одинаково. Вчера было полуторачасовое тренировочное занятие. Целенаправленно к соперникам на сборах команда не готовится, мы ведем подготовку уже к сезону. Все идет по плану, команда играет под нагрузками. Серьезный уровень соперников – это плюс, ведь ребята смогли на их фоне увидеть, куда им еще можно расти и стремиться».

Игроки выходили из раздевалки расстроенными. Даже в товарищеских играх проигрывать неприятно?

«Конечно. Мы до этого прошли сезон и играли на сборах практически без поражений. Как говорит главный тренер, на сборах можно не всегда выигрывать, но главное – не проигрывать. Поэтому у команды, которая привыкла всегда побеждать, отрицательный результат вызывает такую реакцию».

Наверное, впервые у «Динамо» столько переездов на тренировочных сборах. Можете объяснить для болельщиков такой график подготовки?

«Так было распланировано. Что касается матча с «Атлетиком», то они жили в Цюрихе, а мы – в Женеве. Необходимо было искать компромисс. К тому же «Сьону» нужно было ехать, потому что мы были в первую очередь заинтересованы в проведении игры».

Чем шестидневный сбор в Австрии будет отличаться от двух предыдущих?

«Команда будет так же готовиться, проводить двухразовые тренировки. Нам предстоит подготовка не к «Униону» и «Вильярреалу», а к старту чемпионата и осенним выступлениям в Лиге чемпионов. Как вы видели, ребята сыграли сегодня по тайму, и после игры дорабатывали еще 15 минут. Все идет по давно намеченному плану».

После контрольного матча с басками киевлянам предстоит отправится в Австрию на третий тренировочный сбор.

Но не все игроки смогут его продолжить. Сообщается, что наставник «Динамо» Мирча Луческу досрочно отправит шестерых футболистов домой.