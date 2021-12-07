Гвардиола: «Мы обеспокоены, потому что в Германии не очень хорошая ситуация»

Хосеп Гвардиола / Фото: Getty Images

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о коронавирусе в Германии в преддверии матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Лейпцига». Слова специалиста приводит ESPN.

Нужно носить маски, держать социальную дистанцию и проявлять осторожность. Было бы лучше сыграть с болельщиками на трибунах, но если власти решают проводить матч за закрытыми дверями, то только потому, что пускать фанатов опасно».