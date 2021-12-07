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Гвардиола: «Мы обеспокоены, потому что в Германии не очень хорошая ситуация»
Главный тренер «Ман Сити» высказался о ковиде
17:41
Хосеп Гвардиола / Фото: Getty Images
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о коронавирусе в Германии в преддверии матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Лейпцига». Слова специалиста приводит ESPN.
«Мы обеспокоены, потому что в Германии ситуация не так хороша. Нужно осознать, что проблема не решена.
Нужно носить маски, держать социальную дистанцию и проявлять осторожность. Было бы лучше сыграть с болельщиками на трибунах, но если власти решают проводить матч за закрытыми дверями, то только потому, что пускать фанатов опасно».
Матч «Лейпциг» – «Манчестер Сити» состоится сегодня, начало – в 19:45.
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