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Гвардиола: «Мы обеспокоены, потому что в Германии не очень хорошая ситуация»

Главный тренер «Ман Сити» высказался о ковиде
Футбол Лига чемпионов UEFA
17:41
Гвардиола: «Мы обеспокоены, потому что в Германии не очень хорошая ситуация»
Хосеп Гвардиола / Фото: Getty Images

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о коронавирусе в Германии в преддверии матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Лейпцига». Слова специалиста приводит ESPN.

«Мы обеспокоены, потому что в Германии ситуация не так хороша. Нужно осознать, что проблема не решена.

Нужно носить маски, держать социальную дистанцию и проявлять осторожность. Было бы лучше сыграть с болельщиками на трибунах, но если власти решают проводить матч за закрытыми дверями, то только потому, что пускать фанатов опасно».


Матч «Лейпциг» – «Манчестер Сити» состоится сегодня, начало – в 19:45.

Онлайн трансляция матча «Лейпциг» – «Манчестер Сити».

Петр Приходько
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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити РБ Лейпциг

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