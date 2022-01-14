Гвардиола: «Вы говорите, что коронавирус не повлиял на «Ман Сити»? У нас последние несколько месяцев по 4-5 игроков академии в запасе»

Хосеп Гвардиола / Фото: Twitter

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о ситуации с коронавирусом в команде накануне игры с «Челси» в АПЛ. Специалиста цитирует ВВС.

Мы уже долго живем в этой ситуации и привыкли справляться с ней, ведь это происходит не только с омикроном. В предыдущие годы было все то же самое. Мы адаптируемся. Надеюсь, мы пройдем через этот период мягко.

– Как вы считаете, некоторые клубы специально стараются отменить матчи?

– Решение принимает Премьер-лига. Я не обсуждаю такие вещи. Коронавирус распространен по всему миру. Сейчас ситуация такая, через 2-3 месяца она будет иной. Надеюсь, постепенно она будет улучшаться.

– «Ман Сити» справляется с ситуацией лучше, чем остальные?

– Вы хотите сказать, что мы здесь, в Манчестере, умнее коронавируса, а омикрон не хочет зайти к нам в гости? У нас было много заражений и травм. Мы играли с «Астон Виллой», имея 11 игроков первой команды в заявке. На протяжении шести или семи последних матчей у нас на скамейке было по 4-5 игроков академии. Мы в том же положении, что и все остальные клубы. Травм у нас чуть меньше, потому что наш медицинский штаб проделывает выдающуюся работу.

Что касается коронавируса, то это случается со всеми клубами. Вирус – по всему миру. Дело не в том, что мы умнее, мудрее или выполняем требования протокола лучше, чем все остальные. Если вирус попадает к нам, то страдают все.

– Это самый сложный период в клубе?

– Раньше у нас всегда был план на несколько дней вперед. С этой ситуацией мы научились принимать решения в день игры или даже за несколько часов до нее. Сегодня у нас все в порядке, но, возможно, через несколько часов мы получим четыре или пять положительных результатов.

Мы адаптируемся, мы должны это делать. Очки, которые мы набрали и в этом, и в прошлом сезоне, есть у нас только благодаря качеству игроков. Это единственная важная причина.