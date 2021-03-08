Ибрагимович: «Все по-своему могут быть Златанами»
Ибрагимович намерен подписать новый контракт с «Миланом»
Шведский форвард хочет продолжить выступления в Серии А
Златан Ибрагимович / Фото - edition.cnn.com
Лидер «Милана, звездный нападающий Златан Ибрагимович, прокомментировал свое будущее в рядах итальянского гранда.
Цитирует шведа Football-Italia.
«Ощущаю за собой ответственность, ведь являюсь лидером команды. Я в восторге от «Милана». Хочу помогать этой команде. Останусь ли я тут на следующий сезон? Пока не знаю. Если руководство предложит продлить сотрудничество, то я готов».
Действующий контракт Ибрагимовича с «россонери» рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне швед сыграл 14 матчей в Серии А, отметившись 14 забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что Златан может вернуться в сборную Швеции уже в ближайших матчах.
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