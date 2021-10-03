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Ибре сегодня 40. Но Златан – не единственный пример футбольного долголетия среди топов

Вспоминаем других известных игроков, которые выступали еще дольше
Футбол В Европе
3 октября 19:10
Ибре сегодня 40. Но Златан – не единственный пример футбольного долголетия среди топов История
Ибра и Буффон / Фото: Getty Images

Сегодня, 3-го октября, 40 лет исполнилось одному из величайших форвардов в истории мирового футбола – нападающему «Милана» Златану Ибрагимовичу.

Ибрагимович дебютировал в профессиональном футболе еще в 20-м веке. Впервые на поле 18-летний Златан вышел в футболке «Мальме» в 1999-м году. Кто же мог себе представить, что карьера одиозного форварда будет столь длинной и насыщенной. Шведский нападающий успел поиграть еще за 8 клубов помимо «Мальме» – «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Невероятно, но Ибрагимович, до сих не даже не намекает на завершение карьеры, и это при том, что он не вратарь (ведь долголетие в футболе чаще свойственно именно представителям этого амплуа).

Да и скиллы Ибрагимовича до сих пор поражают. В прошлом сезоне Златам провел 27 матчей во всех турнирах и умудрился забить в них 17 голов, а также отдать 3 голевые передачи. Впечатляющая статистика для на тот момент 39-летнего игрока и в столько конкурентной лиге, как Серия А. В нынешнем сезоне Златан также уже успел отличится – забил 1 мяч, но и провел пока лишь один матч в сезоне.

Тем не менее, пример Ибрагимовича – не уникален. Мы предлагаем вам еще 6 всемирно известных футболистов, которые праздновали 40-летие в качестве игроков, что еще не завершили профессиональную карьеру.

Йенс Леманн (завершил карьеру в 40 лет)

Леманн – одна из легенд немецкого футбола. Вратарь дебютировал еще в 1989-м, а завершил карьеру в 2011-м году – 22 года в профессиональном футболе. Леманн известен своими выступлениями за «Шальке», «Штутгарт», дортмундскую «Боруссию» и лондонский «Арсенал».

Леманн становился чемпионом Германии и Англии, а также в его послужном списке есть чемпионство Италии, хотя мало кто об этом знает. Вратарь на протяжении одного сезона (1998/99) выступал за «Милан». Закрепиться в итальянском клубе Леманн не сумел (провел лишь 5 матчей за сезон), но чемпионом Италии стать успел. Завершил карьеру в «Арсенале». 

Последние годы Леманн работал в различных немецких клубах, а в мае 2021-го года покинул «Герту», где был спортивным директором. Сейчас безработный.

Паоло Мальдини (завершил карьеру в 41 год)

Мальдини – одна из легенд того лампового «Милана», в который влюбились многие в начале-середине 2000-х. Паоло является одним из немногих уникальных игроков, которые всю карьеру провели в одном клубе. Мальдини дебютировал за «Милан» в далеком 1984-м году, а завершил карьеру – в 2009-м (25 лет карьеры, удивительно).

Мальдини сыграл более 1000 официальных матчей, является семикратным чемпионом Италии и пятикратным обладателем Лиги чемпионов. Интересно, что всего в истории «Милана» – 5 побед в ЛЧ, и Мальдини их все застал. Живая легенда клуба. Вишенкой на торте для Мальдини было бы еще чемпионство мира с Италией в 2006-м году, но тогда в сборную защитник уже не вызывался. 

Сейчас Мальдини работает в «Милане» на должности технического директора клуба.

Эдвин ван дер Сар (завершил карьеру в 40 лет)

Еще одна легенда в нашем списке, на этот раз – нидерландского футбола. Ван дер Сар дебютировал в профессиональном футболе в 1990-м году за «Аякс». Выступал также в «Ювентусе», «Фулхэме» и в МЮ. Завершил карьеру в манчестерском клубе в 2011-м году.

Ван дер Сар с «Аяксом» выиграл 14 трофеев, а с МЮ – 11. В их числе – по четыре раза чемпион Нидерландов и Англии, а также обладатель Кубка UEFA и Лиги чемпионов по одному разу. В 2011-м году Эдвин завершил карьеру в клубе, где он достиг пика – на легендарном «Олд Траффорд». 

С 2016-го года Ван дер Сар работает техническим директором «Аякса».

Алессандро Дель Пьеро (завершил карьеру в 40 лет)

Еще один легендарный нападающий, но в нашем списке других и нет. Дель Пьеро начал свою карьеру в 1991-м году в скромной «Падове – команде второго дивизиона чемпионата Италии, а «Ювентусом» был замечен в 1993-м году, тогда и перебрался в Турин. 90% своей футбольной карьеры Дель Пьеро провел именно в «Юве», покинув команду в 2012-м году. Еще 3 года Дель Пьеро провел в профессиональном футболе (выступал за австралийский «Сидней» и индийский «Дели Дайнамос», но это уже был явный закат), доиграл до 40 лет и завершил карьеру в 2015-м году.

Свои главные трофеи Дель Пьеро выиграл в «Ювентусе – 6 чемпионств Италии, а также Лигу чемпионов в сезоне 1995/96. Ну и один из самых больших трофеев в его жизни – чемпионство мира с Италией в 2006-м. Дель Пьеро является еще и лучшим бомабардиром «Ювентуса» в истории.

Сейчас Дель Пьеро работает на итальянском спортивном телевидении.

Франческо Тотти (завершил карьеру в 41 год)

Еще один легендарный итальянский футболист. Тотти, как и Мальдини, посвятил свою карьеру одному клубу – римской «Роме». Тотти начал выступать за «волков» в 1992-м году. Несмотря на долгую карьеру (25 лет форвард выступал за «Рому»), у Франческо не так много титулов. Лишь однажды Тотти стал чемпионом Италии – в 2001-м году. Тем не менее, даже без изобилия трофеев, Тотти считает одним из лучших игроков в истории итальянского футбола. Пожалуй, главный его трофей – чемпионство мира с национальной сборной в 2006-м году.

Тотти завершил в «Роме» в 2017-м году и сразу же стал спортивным директором клуба. Правда, в 2019-м году из-за конфликтов с руководством, Тотти покинул эту должность. Сейчас занимается скаутингом. Все там же – в родном римском клубе.

Джанлуиджи Буффон (43 года, выступает за «Парму»)

Главный герой нашего хит-парада, который умудряется играть до сих пор, хоть ему уже и 43 года. У Буффона уже сейчас идет 26-й год профессиональной карьеры. И оказался опытнейший вратарь там, где начинал.

А начинал Буффон в скромной «Парме» в 1995-м году. В 2001-м «Ювентус» заполучил мощного голкипера, в итоге Джиджи провел в туринском клубе ближайшие 17 лет. Затем был сезон в ПСЖ, и возвращение в «Ювентус» еще на один год. Сейчас же Буффон решил вернуться к истокам – с нового сезона выступает за «Парму».

Буффон является 10-кратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса», чемпионом Франции с ПСЖ, обладателем Кубка UEFA с «Пармой» в 1999-м году, а также чемпионом мира со сборной Италии в 2006-м. Но один из главных трофеев Буффону так и не покорился – Джиджи не выиграл ЛЧ, хотя был так близок несколько раз. Буффон выступал с «Ювентусом» в финале ЛЧ трижды, и трижды уступал. Но кто знает, может, еще не вечер? Буффон пока не собирается вешать бутсы на гвоздь.

Петр Приходько
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Теги

Златан Ибрагимович Джанлуиджи Буффон Франческо Тотти Паоло Мальдини

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