«Играй 4-3-3». Тренеру Нидерландов с помощью самолета рассказали, как играть с Украиной

Франк Де Бур / Фото: ad.nl

Матч Нидерланды – Украина уже набирает обороты.

Тренеру голландцев Франку де Буру уже советуют болельщики, как играть против «сине-желтых». С помощью самолета фанаты призывают наставника применить классическую для голландец схему на игру с Украиной.

A plane has flown over the Netherlands training ground with a banner urging Frank de Boer to ditch the 5-3-2 and play in a 4-3-3. pic.twitter.com/rnetNJStzg