«Играй 4-3-3». Тренеру Нидерландов с помощью самолета рассказали, как играть с Украиной

Начало игры – в 22:00

Франк Де Бур / Фото: ad.nl

Матч Нидерланды – Украина уже набирает обороты.

Тренеру голландцев Франку де Буру уже советуют болельщики, как играть против «сине-желтых». С помощью самолета фанаты призывают наставника применить классическую для голландец схему на игру с Украиной.

«Франк, игра 4-3-3».

A plane has flown over the Netherlands training ground with a banner urging Frank de Boer to ditch the 5-3-2 and play in a 4-3-3. pic.twitter.com/rnetNJStzg — Euro20 (@_euro20) June 13, 2021

Отметим, что в последних матчах Нидерланды играли по схеме 3-5-2 и 3-4-3.

Начало игра с Украиной – в 22:00. Смотрите матч на XSPORT.ua.

Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.

Онлайн трансляция матча Нидерланды – Украина.