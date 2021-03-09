Таддеус Нкенг: «Агент сказал мне, что «Олимпик» – большой клуб»
Игрок «Олимпика»: «Считаю, что был чистый гол, у нас его просто украли»
В дерби победителем вышел «Шахтер»
Фото: ФК Олимпик
Защитник «Олимпика» Иван Зотько считает, что арбитры несправедливо отменили гол в ворота «Шахтера» (0:1) в их матче. Слова игрока приводит «Футбольный формат».
«Придумали какой-то офсайд. Пусть аналитики уже разбираются. Считаю, что был чистый гол, у нас его просто украли. Не знаю, как с углового может быть офсайд».
Скорее всего, рефери засчитал в том эпизоде фол на Анатолии Трубине.
Владислав Гельзин жестко проехался по судьям матча.
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