Игроки сборной Венгрии не встали на одно колено перед матчем с Ирландией. Стадион их поддержал и освистал соперников

Далеко не все поддерживают священный ритуал для движения Black Lives Matter

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Футболисты сборных Венгрии и Ирландии перед матчем / Фото - instagram.com/photoreti

Сборная Венгрии в рамках подготовки к финальной части Евро-2020 провела последний контрольный матч. На стадионе «Ференц Суса» в Будапеште команда Марко Росси расписала нулевую ничью с Ирландией.

Кстати, как это будет во время матчей Евро-2020 на стадионе «Ференца Пушкаша», на этой игре был аншлаг – ее посетили 13 500 болельщиков, которые стали соучастниками очередного скандального эпизода, связанного с движением Black Lives Matter перед матчем.

Перед стартом игры ирландские футболисты встали на одно колено в знак солидарности с движением, чего не сделали соперники. Капитан венгерской сборной Акош Кечкеш только указал пальцем на капитанскую повязку с надписью Respect (Уважение).

Болельщики на трибунах встретили все действо оглушительным свистом – нетрудно догадаться, что направлен он был не против своих игроков, а против соперников.

О решении игроков сборной Венгрии было известно еще до игры. Местная федерация ффутбола даже опубликовала специальное заявление по этому поводу.

«Сборная Венгрии не только следует международным правилам, но и отдает должное всем, будь то соперник, болельщик или кто угодно. Наша федерация борется со всеми формами проявления ненависти. Правила FIFA и UEFA не допускают проявления политизации на футбольном поле и стадионе, с чем мы полностью согласны. Мы не выразим осуждение любой формы ненависти, если встанем на колено перед матчем. Поэтому не сделаем этого».

Ирландцы не поняли этого жеста хозяев. Темнокожий нападающий сборной Ирландии Адам Айда признался, что не ожидал, что его освистают.

«Весь стадион освистывал нас, когда мы стояли на коленях. Это очень неприятно. Подобная акция направлена на искоренение расизма из общества, это благое дело. Если честно, мы не ожидали такой реакции».

Адам Айда (справа) / Фото - instagram.com/photoreti

Главный тренер ирландской команды пошел еще дальше и заявил, что этот жест не красит Венгрию как страну-хозяйку Евро-2020.

«Это плохая весть для Венгрии как для страны-организатора Евро. Мы ожидали поддержки, а не такой реакции. Я благодарен своим игрокам за акцию перед матчем. То, что нас освистали, – просто непостижимо».

Скорее всего, на Евро-2020 не только у венгров этот жест будет вызывать недопонимание, а, значит, об этом будут говорить еще больше. Однако, наверняка, не в том смысле, котором хотелось бы организаторам этой затеи.