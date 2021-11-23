Маркевич: «Думаю, «Шахтеру» по силам обыграть и «Интер», и «Шериф»
Индзаги: «Шахтер» всегда может создавать трудности, это будет решающая игра»
«Интер» примет команду Де Дзерби
17:55
Симоне Индзаги / Фото: Twitter
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о грядущем матче с «Шахтером» в 5-м туре Лиги чемпионов. Его слова приводит Football Italia.
«Выход в плей-офф – одна из наших целей, с самого начала сезона. Мы в хорошем положении, знаем, что это решающая игра. «Шахтер» всегда может создать трудности, постараемся как можно лучше подготовиться к этой игре.
Я знаю Де Дзерби уже много лет, мы много раз встречались. «Шахтер» – техническая команда, у них есть индивидуально сильные игроки, они умеют хорошо играть в футбол. У них есть свой стиль, это будет матч европейского уровня.
В первом матче мы создали очень много моментов, не хватило немного решительности и везения. Форварды должны волноваться, если они не создают моменты, но это не наш случай».
Матч «Интер» – «Шахтер» состоится 24 ноября. Начало – в 19:45.
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