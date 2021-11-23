Индзаги: «Шахтер» всегда может создавать трудности, это будет решающая игра»

Симоне Индзаги / Фото: Twitter

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о грядущем матче с «Шахтером» в 5-м туре Лиги чемпионов. Его слова приводит Football Italia.

Я знаю Де Дзерби уже много лет, мы много раз встречались. «Шахтер» – техническая команда, у них есть индивидуально сильные игроки, они умеют хорошо играть в футбол. У них есть свой стиль, это будет матч европейского уровня.

В первом матче мы создали очень много моментов, не хватило немного решительности и везения. Форварды должны волноваться, если они не создают моменты, но это не наш случай».