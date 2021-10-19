Индзаги: «Шериф» сейчас на подъеме, матч против них – один из ключевых в ЛЧ»

Симоне Индзаги / Фото: Getty Images

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о грядущем матче с «Шерифом» в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

Это глубоко обороняющаяся, хорошо организованная, опасная при контратаках команда. Нам нужно качественно играть впереди и следить за нашей структурой. Для нас это один из ключевых матчей в ЛЧ.

Надо качественно владеть мячом и использовать свои моменты. Мы всегда создаем много моментов, где бы мы ни играли.

У нас нет никаких ментальных преград, когда дело касается матчей в еврокубках. В матче с «Реалом» все решили случай и недостаточная точность наших действий. Теперь же у нас будет отличная возможность забить и победить».