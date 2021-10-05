«Ворскла» разгромила «Ингулец» и поднялась на третью строчку в УПЛ
«Ингулец» отказался проводить спарринг с «Александрией»
О причине не сообщается
Фото: ФК Ингулец
«Александрия» получила отказ от «Ингульца» о проведении спарринга.
Команда начала подготовку к матчу с «Ворсклой» в 11-м туре УПЛ. В период паузы на матчи сборной «Александрия» планировала контрольный матч.
Было сделано предложение «Ингульцу», но те отказали. О причине не сообщается.
Таким образом, «Александрии» придется проводить двухсторонку.
В таблице УПЛ «Александрия» идет 6-й. «Ингулец» занимает 12-е место.
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