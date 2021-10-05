«Ингулец» отказался проводить спарринг с «Александрией»

О причине не сообщается

Фото: ФК Ингулец

«Александрия» получила отказ от «Ингульца» о проведении спарринга.

Команда начала подготовку к матчу с «Ворсклой» в 11-м туре УПЛ. В период паузы на матчи сборной «Александрия» планировала контрольный матч.

Было сделано предложение «Ингульцу», но те отказали. О причине не сообщается.

Таким образом, «Александрии» придется проводить двухсторонку.

В таблице УПЛ «Александрия» идет 6-й. «Ингулец» занимает 12-е место.