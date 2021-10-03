«Интер» добыл волевую победу над «Сассуоло»

Команда Индзаги проигрывала до середины второго тайма

Фото: Twitter Интера

В матче 7-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» принимал «Интер».

Именно хозяева поля открыли счет – на 22-й минуте Берарди отличился с пенальти.

«Интер» сумел ответить лишь на 58-й: Джеко, который минуту назад вышел на замену, поразил ворота соперника первым же касанием.

А победный для «Интера» мяч забил Лаутаро Мартинес на 78-й минуте – с пенальти. «Сассуоло» уже ничем ответить не сумел.

В турнирной таблице Серии А «Интер» поднялся на 2-ю строчку.

Серия А, 7-й тур

«Сассуоло» – «Интер» 1:2

Голы: Берарди, 22, пен – Джеко, 58, Мартинес, 78, пен

«Сассуоло»: Консильи, Мюльдюр, Кирикеш, Феррари, Рожерио, Берарди, Джуричич (Траоре, 75), Бога, Фраттези (Скамакка, 86), Лопес, Дефрель (Распадори, 64).

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони (Димарко, 57), Думфрис (Дармиан, 57), Барелла, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 57), Перишич, Мартинес (Д`Амброзио, 89), Корреа (Джеко, 57).

Предупреждения: Мюльдюр (63), Перишич (67), Барелла (70), Лопес (70), Консильи (76), Распадори (80).