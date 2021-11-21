«Интер» нанес «Наполи» первое поражение в сезоне

Отыграться лидеру сезона не удалось

Фото: twitter.com/sscnapoli

«Интер» в матче 13 тура Серии А дома обыграл «Наполи».

Чемпион Италии выиграл по делу, ведь весь матч вел игру. Впрочем, именно «Наполи» открыл счет, но еще до перерыва хозяева не только сравняли его, но и вышли вперед.

Во втором тайме «Интер» забил третий мяч, однако Мертенс подарил шанс гостям на спасение. Впрочем, «Интер» победу удержал и нанес сопернику первое поражение в сезоне.

«Интер» сократил отставание от лидеров до 4-х очков.

Серия А. 13-й тур:

«Интер» – «Наполи» 3:2

Голы: Чалханоглу, 25, Перишич, 44, Мартинес, 61 – Зелиньски, 17, Мертенс, 78

«Интер»: Ханданович, Дармиан, Раноккия, Шкриньяр, Бастони, Перишич (Сатриано, 88), Брозович, Чалханоглу (Видаль, 62), Барелла (Димарко, 75), Корреа (Джеко, 62), Мартинес (Гальярдини, 75).

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Зелиньски, Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Инсинье (Мертенс, 75), Лосано (Элмаз, 75), Осимхен (Петанья, 55).