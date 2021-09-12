«Интер» потерял очки в матче с «Сампдорией»

Команда Индзаги дважды побеждала по ходу встречи

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В матче 3-го тура Серии А «Сампдория» принимала «Интер».

Счет в начале встречи открыли гости, отличился Димарко. Но в середине первого тайма «Сампдория» сравняла счет.

«Интер» сумел выйти вперед в концовке первого тайма благодаря голу Мартинеса, именно при счете 1:2 команды ушли на перерыв.

Но в начале второго «Сампдория» отыгралась благодаря голу Ауджелло.

Казалось, будет голевое продолжение, но команды больше не забивали, матч так и завершился со счетом 2:2.

Серия А, 3-й тур

«Сампдория» – «Интер» 2:2

Голы: Йосида, 33, Ауджелло, 47 – Димарко, 18, Мартинес, 44

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло (Мурру, 78), Кандрева, Дамсгор (Верре, 78), Адриен Силва (Торрегросса, 88), Торсбю, Куальярелла (Аскильдсен, 68), Капуто.

«Интер»: Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Димарко (Думфрис, 67), Перишич (Д`Амброзио, 54), Брозович (Видаль, 54), Чалханоглу (Сенси, 67), Барелла, Джеко, Мартинес (Корреа, 62).

Предупреждения: Брозович (22), Торсбю (35), Берешиньски (66), Колли (82), Адриен Силва (88), Джеко (89), Корреа (90), Видаль (90).