Исмаили: «Можем мечтать о лучших результатах в этом сезоне Лиги чемпионов»

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Защитник «Шахтера» Исмаили считает, что команде по силам выступить еще лучше в этом сезоне Лиги чемпионов, чем в прошлом. Слова игрока приводит Lance.

В прошлом сезоне ЛЧ мы добились впечатляющих результатов на выезде, но дома сыграли не так хорошо. Считаю, в этом году нужно набирать больше очков дома и стараться брать пункты на выезде.

Я не играл в той ЛЧ из-за травмы. Но было здорово видеть, как команда победила «Реал» – один из самых больших клубов мира. Это показывает, что у нас квалифицированный состав, можем мечтать о лучших результатах в этом сезоне. Все матчи будут сложными, но мы всегда играем на победу.

Я вернулся после травмы. Чувствую себя хорошо, но все еще набираю кондиции, чтобы быть готовым на 100%. Всегда думаю, чтобы сделать все возможное для помощи клубу.

Если появится возможность сыграть за сборную, всегда буду готов выступить за национальную команду. Всегда честь носить футболку сборной».