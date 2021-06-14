Испания и Швеция выдали первый безголевой матч на Евро-2020

Подопечные Андерссона справились с давлением «фурии рохи»

Фото - UEFA

В первом туре группового этапа Евро-2020 Испания сыграла вничью со Швецией.

С самого начала поединка хозяева поля оказывали давление на соперника. Статистика в середине первого тайма говорила о том, что шведы выполняли около одной передачи в минуту.

Тем не менее, команда умудрялась создавать моменты. Отличные шансы не использовали Исак и Берг. В целом подопечные Янне Андерссона грамотно оборонялись, где нужно, выручал Ольсен. Это позволило добиться положительного результата.

Испания и Швеция добыли по одному очку в группе E и отстают от Словакии на два пункта.

Евро-2020, группа E. Первый тур

Испания – Швеция 0:0

Испания: Унаи Симон, Альба, Лапорт, Пау Торрес, Льоренте, Ольмо (Жерар Морено, 74), Родри (Тиаго Алькантара, 66), Педри, Коке (Фабиан Руис, 87), Ферран Торрес (Ойарсабаль, 74), Мората (Сарабия, 66).

Швеция: Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Люстиг (Крафт, 75), Даниэльссон, Ларссон, Экдаль, Ольссон (Каюсте, 84), Форсберг (Бенгтссон, 84), Исак (Классон, 69), Берг (Квайсон, 69).

Предупреждение:Люстиг